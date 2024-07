Seabra defende zagueiro após falha em derrota do Cruzeiro

O Cruzeiro foi derrotado pelo Criciúma pelo placar de 1 a 0, em jogo realizado nesta quarta-feira (3) no Estádio Heriberto Hulse. Afinal, o único gol do confronto acabou saindo após uma falha do defensor Palácios. Assim, o jogador acabou defendido pelo técnico Fernando Seabra ao final do duelo.

O resultado, aliás, deixa o time mineiro em oitavo lugar, com 20 pontos somados, deixando o G6 do Campeonato Brasileiro. Agora soma duas derrotas nos últimos jogos, portanto, ocupa provisoriamente o oitavo lugar e ainda pode ser ultrapassado pelo Internacional, que jogará na rodada de número 14. Assim, pode encerrar em nono ao final de todos os jogos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“O Palácios, embora estivesse muito tempo sem jogar, vinha trabalhando muito bem. É um jogador que a gente acompanha de perto as métricas dele, de intensidade de treino. Tinha a convicção de que ele suportaria o jogo”, falou o comandante do Cruzeiro ao final da partida, na entrevista coletiva.