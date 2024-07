Santos tem desfalques importantes para o duelo contra o Ceará

Joaquim e Guilherme estão no departamento médico e João Schmidt terá que cumprir suspensão. Carille fará mudanças significativas no Peixe

O Santos segue a sua preparação para o duelo contra o Ceará nesta sexta-feira (5), às 19h, no Castelão, pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Empolgado com a vitória em cima da Chapecoense, o Peixe tenta mais uma vitória na competição. Contudo, para a partida contra o Vozão, o técnico Fábio Carille terá desfalques de titulares importantes que podem impactar na estrutura da equipe.

Começando pelo zagueiro Joaquim. Afinal, pilar do sistema defensivo da equipe, o jogador teve um pequeno entorse no joelho esquerdo durante o treino sendo cortado da viagem para Fortaleza. O atleta passará por exames de imagem no fim da tarde desta quarta (3). Assim, o Peixe não deu um prazo para o retorno do defensor.