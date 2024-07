Santos confia em permanência de Carille em meio a interesse do Corinthians

Treinador entrou na mira do Timão após a demissão de António Oliveira, mas garantiu foco total no Peixe na disputa da Série B

O Santos está confiante de que não vai perder Fábio Carille no meio da temporada. O treinador virou o plano A do Corinthians, após a demissão de António Oliveira. Contudo, após receber o respaldo do presidente Marcelo Teixeira e membros da diretoria, o treinador deve seguir no Peixe.

Nesta terça-feira (2), a diretoria de futebol se reuniu com o treinador e ouviu que o foco está todo na disputa da Série B com o Santos. Nesta quarta (3), Carille comanda o treinamento no CT Rei Pelé e, pela tarde, embarca com o restante da delegação para Fortaleza, onde o Peixe mede forças com o Ceará.