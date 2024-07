Roberto Assaf: Brasil enfrenta o Uruguai

Durante pouco mais de 45 minutos o resultado foi do Brasil, até sofrer o empate, que deu vantagem à Colômbia, que passou a jogar apostando no desespero do rival, que esbarrava na marcação, dependendo de um lance fortuito para vencer. Que não apareceu. O 1 a 1 indicou Brasil x Uruguai e Colômbia x Panamá para a próxima etapa.

A Colômbia entrou em campo acreditando que derrotar o adversário era mera formalidade. E o Brasil, como se dizia antigamente, tomou as rédeas da partida, empurrando a equipe cafeteira para trás, abrindo o placar aos 12 minutos, em bela cobrança de falta de Raphinha.

Mas eis que a Colômbia percebeu que precisava jogar de verdade, e os times iniciaram um duelo efetivamente brigado, muito distante de uma simples disputa pelo primeiro lugar do grupo. Havia no ar uma rivalidade que as transmissões da TV não conseguiram explicar. Na prática, a equipe dirigida pelo argentino Nestor Lorenzo criou mais oportunidades, e acabou igualando nos acréscimos, com o lateral Muñoz, em falha da defesa, que saía eventualmente jogando mal e atuava em linha, deixando espaços em excesso.