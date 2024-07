Rafael Paiva se diz pronto para assumir o Vasco: ‘Confiante’

“Em casa, a gente tem jogado muito bem, vem de bons jogos, conseguimos mais uma vitória jogando bem. Me sinto cada vez mais pronto. Estou sempre à disposição do Vasco para o que o Vasco achar que tem que ser. Estou aqui para ajudar e cada vez me sinto mais confiante para fazer as coisas com os jogadores. A sinergia está sendo muito boa”, disse Rafael Paiva.

O técnico interino do Vasco, Rafael Paiva, mostra evolução a cada rodada no comando da equipe. E nesta quarta-feira, o Cruz-Maltino fez uma partida consistente e venceu o Fortaleza, em São Januário . Em coletiva após o duelo, ele destacou que se sente pronto para assumir o elenco de forma definitiva.

“A gente não merece estar no Z-4. A gente tem equipe para brigar lá em cima. Cautela, a gente não vai chegar de qualquer forma. É buscar passo a passo. Distanciar do Z-4, alcançar a sul-americana, brigar lá na frente. O mais importante é o Vasco jogar, voltar ao DNA do Vasco e pontuar para tentar brigar lá em cima”, afirmou Paiva.

Relação com Pedrinho

Paiva, afinal, foi questionado sobre sua relação com Pedrinho, presidente do Vasco. Ele, inclusive, adiantou que já deve ir para o jogo contra o Internacional. Além disso, reforçou que deseja deixar o melhor para o clube.

“A relação é muito boa no dia a dia. No CT, no vestiário. Eles são abertos. É jogo a jogo que estamos trabalhando. Tento focar no jogo. Estou trabalhando para deixar o Vasco da melhor maneira. Estou feliz de ver o Vasco fazendo coisas que acredito, além de mostrarem um DNA que sempre vi no Vasco. A princípio, sou eu que vou para o jogo com o Inter. O futuro depende do que definirem. Essa pergunta é mais para ele do que para mim.”