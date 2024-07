Primeiro gol de Payet pelo Vasco foi contra o Fortaleza, adversário de logo mais

O Vasco enfrenta o Fortaleza logo mais nesta quarta-feira (3), pela 14ª rodada do Brasileirão , em São Januário, às 20h (de Brasília). E o adversário traz recordações especiais a Payet, camisa 10 do Gigante da Colina e provável titular .

Na ocasião, o Cruz-Maltino entrou em campo dentro da zona do rebaixamento e precisava da vitória para sair de lá. Em um jogo difícil, em que ambos os times tiveram chances de gol, a definição viria no detalhe.

Payet recebeu de Praxedes no meio e partiu rumo à direção da área. Passou fácil por Caio Alexandre e chutou de esquerda no cantinho, matando o goleiro João Ricardo, aos 13′ da etapa final, levando São Januário ao verdadeiro delírio: 1 a 0. Era, assim, o primeiro gol do craque, além do primeiro tento de um francês no Campeonato Brasileiro.

Com aquela importante vitória, o Vasco saiu, dessa forma, da zona. Ainda voltaria ao Z-4, mas, no fim das contas, o time, encabeçado por Payet, conquistou o objetivo de permanecer na primeira divisão.