Payet deixa partida do Vasco com 13 minutos após dores na coxa

Francês volta a sentir incômodo e sai de jogo ainda no primeiro tempo de Vasco e Fortaleza, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro

Dimitri Payet voltou a ser preocupação para torcedores e o departamento médico do Vasco. Depois de retornar de lesão no último sábado, o francês começou como titular nesta quarta-feira, contra o Fortaleza, em São Januário. No entanto, o meia saiu do jogo com apenas 13 minutos.

Em lance isolado, Payet sentiu dores musculares na coxa direita e precisou deixar a partida. Ele deu lugar ao jovem JP, cria da base do Vasco. O Cruz-Maltino ainda não divulgou detalhes sobre a nova lesão do meia.

No fim de semana, o técnico Rafael Paiva, aliás, recebeu críticas por Payet começar como reserva. No entanto, ele entrou no decorrer do jogo no lugar de Estrella, mas logo depois saiu irritado contra o Botafogo. Na coletiva, o interino justificou que era necessário não forçar o francês para precaver nova lesão.