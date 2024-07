Palmeiras perde Zé Rafael, mas tem Giay fazendo seu primeiro treino

Verdão encerrou preparação para o duelo contra o Grêmio. Abel Ferreira terá muitos desfalques para o embate no Rio Grande do Sul

O Palmeiras encerrou sua preparação para o duelo contra o Grêmio, que acontece nesta quinta-feira (4), às 19h, no estádio Centenário, em Caxias do Sul, pela 14° rodada do Campeonato Brasileiro. A atividade teve a presença do lateral-direito Agustín Giay, recém-chegado do San Lorenzo e que participou do treino pela primeira vez com o elenco.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com a participação do argentino, os três reforços contratados pelo Verdão na atual janela de transferências já treinam com o restante da equipe. Afinal, além de Giay, Felipe Anderson e Maurício já vêm treinando com o restante do plantel.