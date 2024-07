Paes sanciona lei que viabiliza reforma de São Januário, estádio do Vasco

Prefeito do Rio faz a assinatura no próprio estádio, que receberá nesta quarta-feira o jogo do Cruz-Maltino contra o Fortaleza

O prefeito Eduardo Paes sancionou, nesta quarta-feira, o projeto de lei da venda de potencial construtivo de São Januário. A assinatura aconteceu no próprio estádio do Vasco e contou a presença de torcedores e do presidente do clube, Pedrinho.

A cerimônia da assinatura da lei ocorreu nas tribunas de São Januário, momento antes de rolar a bola para Vasco x Fortaleza, jogo válido pela 14ª rodada do Brasileirão. Pedrinho, presidente do Vasco, participou da solenidade e também discursou.

O projeto do estádio foi feito pela WTorre, ainda na gestão do ex-presidente Alexandre Campello, e realizado pelo arquiteto Sérgio Dias. Inclusive, o custo da obra é de R$ 506 milhões. A expectativa, aliás, é de que ela comece até dezembro.