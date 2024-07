Ozil surge ‘bombado’ após ano dedicado à musculação

O alemão Mesut Ozil surpreendeu muitos dos amantes do futebol ao publicar uma imagem em sua conta no Instagram onde aparece com o corpo definido e musculoso. O ex-Real Madrid passou a se dedicar ao universo fitness após sua aposentadoria, em 2023.

Na imagem, Ozil aparece com a camisa levantada, exibindo o resultado do que chamou de “muito trabalho”. Outras fotos do ex-jogador da seleção da Alemanha com o “shape” em processo já haviam viralizado antes. Inclusive, uma das publicações acabou sendo elogiada por Cristiano Ronaldo, ex-companheiro do alemão no Real Madrid e famoso por valorizar sua forma física.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Aos 35 anos, Ozil teve como último clube o İstanbul Başakşehir, da Turquia. As passagens mais longas e de maior destaque de sua carreira, que começou no Schalke 04-ALE, foram no Arsenal-ING e no Real Madrid-ESP.