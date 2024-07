Marlon deixa o Fluminense e acerta com o Al Ain, dos Emirados Árabes

Zagueiro não aceita reduzir salário para novo empréstimo no Tricolor e tem outro destino no atual campeão Liga dos Campeões asiáticas

O Al Ain, dos Emirados Árabes, anunciou, na manhã desta quarta-feira (3), a contratação do zagueiro Marlon, que estava no Fluminense. O jogador encerrou seu empréstimo no primeiro dia de julho e não aceitou a redução salarial para ficar por mais um ano no clube carioca.

Membros da diretoria e da comissão técnica de Marcão deram o aval para a permanência do atleta, antes do acerto com o treinador Mano Menezes. No entanto, tanto o defensor quanto seu estafe não aceitaram a redução de seus vencimentos. Dessa forma, o defensor acionou uma “cláusula de guerra” na Fifa que o libera para acertar contrato em definitivo com outros clubes.