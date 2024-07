Má atuação da Seleção Brasileira agita redes sociais; veja

Empate em 1 a 1 com a Colômbia deixou o Brasil em segundo no Grupo D e torcida reclama bastante

A apática atuação da Seleção Brasileira, na última terça-feira (2), contra a Colômbia, agitou as redes sociais. Afinal, o empate em 1 a 1 fez com que a Amarelinha terminasse em segundo no Grupo D, forçando um duelo contra ninguém menos que o Uruguai nas quartas de final da Copa América.

O torcedor, como não podia deixar de ser, criticou e muito a partida no Levi’s Stadium, dando ênfase à grande atuação dos meio-campistas colombianos, que, curiosamente (ou não) atuam no Brasileirão.

