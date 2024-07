Luciano volta a ser ‘dor de cabeça’ por acúmulo de cartões

Atacante já recebeu 10 cartões amarelos nesta temporada sendo cinco por indisciplina. Ele está fora do duelo contra o Athletico Crédito: Jogada 10

O São Paulo encara o Athletico Paranaense nesta quarta-feira (3), às 21h30, na Ligga Arena, pela 14° rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor vem em um momento de reação, após vencer as últimas duas partidas, mas não terá o seu artilheiro da temporada para o duelo em Curitiba: Luciano. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Afinal, o camisa 10 recebeu o terceiro cartão amarelo, na vitória do Tricolor em cima do Bahia, na rodada passada e terá que cumprir suspensão automática. Contudo, está é a segunda vez no campeonato que ele é impedido de jogar por conta do acúmulo de cartões. O que faz questionar as atitudes do jogador durante os embates.

Dos 10 cartões que juízes deram a Luciano neste ano, metade foi por indisciplina. Aliás, os últimos quatro foram por reclamações. Contra Fluminense e Corinthians, foi advertido por discutir com rivais. Já contra Criciúma e Bahia, recebeu cartão por criticar a arbitragem. Além disso, naLibertadores, contra o Talleres, tomou amarelo por se envolver numa confusão com o meia Botta. O cenário entra em contraste do que o próprio camisa 10 no início do ano. Luciano prometeu que iria se ”comportar” mais nesta temporada. “Esse ano, se não me engano, eu tomei dois cartões só, né? E não foi nem por reclamação, foi porque eu fiz falta. Uma falta eu acho que não foi, e aí o juiz me deu amarelo. Mas eu estou tentando melhorar”, disse Luciano.