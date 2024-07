Líder Flamengo dá show e detona o Galo em plena Arena MRV

Rubro-Negro vai até Belo Horizonte e vence o Atlético, por 4 a 2. Com 30 pontos, segue na ponta do Brasileirão. Mineiros mal na tabela

O Flamengo segue na liderança isolada do Brasileiro, sim senhor! Nesta quarta-feira (3/7), em plena Arena MRV, em Belo Horizonte, visitou o Atlético e não se fez de rogado. Afoinal, goleou com autoridade, por 4 a 2, este jogo pela 14ª rodada do Brasileirão. Bruno Henrique (dois), Carlinhos e Ayrton Lucas fizeram os gols dos Rubro-Negros. Hulk fez os dois gols do Galo, um de pênalti. O time da casa jogou com dez desde os 18 da etapa final (Rômulo expulso). Assim, o Mengo chega aos 30 pontos. Três à frente do Botafogo (O Palmeiras tem 26 pontos e ainda jogará na rodada). Mas o Galo vai mal. É apenas o 11º, com 18 pontos.

O atacante Carlinhos, autor do segundo gol dos Rubro-Negros, foi um dos personagens da partida. Fez seu primeiro tento pelos cariocas (ele veio do Nova Iguaçu) e, emocionado, dedicou à mãe, que morreu no mês passado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Primeiro tempo é do Flamengo

O Flamengo mostrou-se muito vem encaixado nos primeiros minutos. Deu algum campo para o Atlético, mas fechando a defesa e partindo com perigo em rápidos ataques. Sempre com Gérson centralizando as jogadas, já que Leo Ortiz e Allan ajudavam a fechada defesa, o time abriu vantagem. Aos 14, uma falta cobrada por Luiz Araújo na segunda trave teve um corte de Cadu, mas a bola batendo em Bruno Henrique que fez Fla 1 a 0. Aos 23, Gerson iniciou a jogada tocando para Wesley chutar na trave. Na sobra, o atacante Carlinhos (que começou como titular) se jogou para ampliar o placar para os cariocas. O Galo lutava, quase fez um gol com Paulinho, mas não conseguiu tirar a diferença no primeiro tempo.