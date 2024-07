Irmão de Mbappé deixa PSG e acerta com outro clube francês

Ethan Mbappé, irmão do craque do Real Madrid, passou por exames médicos e assinou contrato com o Lille nesta quarta-feira (3). Dessa maneira, o jovem de 17 anos seguiu os passos do astro da França e deixou o PSG após o fim do contrato nesta janela de transferências.

O irmão do camisa 10 da França começou a atuar pelo PSG aos 11 anos e assinou um contrato de três anos em 2021, que se encerrou no meio de 2024. Além disso, O jogador nunca fez parte das conversas com o Real Madrid, uma vez que o foco sempre foi permanecer na Ligue 1.

De acordo com o jornal francês ‘L’Equipe’, Ethan queria permanecer no Paris Saint-Germain, mas as negociações por uma extensão de vínculo acabaram sendo interrompidas. Ao mesmo tempo, apesar do interesse de clubes como Ajax, Borussia Dortmund e Sevilla, ele optou por permanecer no futebol da França.