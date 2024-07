Irmã de zagueiro mexicano é morta a tiros

A irmã do zagueiro Carlos Salcedo, Martha Paola, foi baleada e morreu, na noite de sábado (29), no México. O jogador atualmente joga pelo Cruz Azul e fez parte da Seleção do México na Copa do Mundo de 2018. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O “Globo” foi o primeiro a noticiar o caso. Paola era apresentadora de TV e foi baleada após sair de um circo na cidade de Huixquilucan.

De acordo com a imprensa local, Paola estava com a família e, na saída, estava caminhando para o estacionamento para conversar no celular. No entanto, foi surpreendida por dois homems que fizeram os disparos. Ela chegou a ser socorrida ainda com vida e levada para o hospital. No entanto, diante da gravidade dos ferimentos, não resistiu e morreu. O Cruz Azul, time de Salcedo, usou as redes sociais para lamentar o fato e desejou os sentimentos aos amigos e familiares da apresentadora de televisão.