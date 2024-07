Internacional vive expectativa do retorno de Valencia

O Internacional vive a expectativa do retorno do atacante Enner Valencia. Isso porque ele disputa a Copa América pela seleção equatoriana e já é desfalque por alguns jogos. Caso o Equador seja eliminado na quartas de final da competição continental, ele pode retornar ao time para a rodada do próximo fim de semana. O Colorado se movimenta e traça um planejamento de logística para contar com o jogador de olho no embate com o Vasco.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A sua seleção vai enfrentar a Argentina nas quartas de final da Copa América nesta quinta-feira (04). Como o adversário é o favorito no confronto, a torcida do Inter sonha com o seu retorno. Vale ressaltar que Valencia tem baixa frequência em campo nesta temporada. Afinal, foi ausência em 57% dos compromissos da equipe em 2024.