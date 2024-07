Grêmio x Palmeiras: onde assistir, arbitragem e escalações

Grêmio e Palmeiras medem forças nesta quinta-feira (4), às 19h, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, pela 14° rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Gaúcho conseguiu voltar a vencer no Brasileirão ao bater o Fluminense no ‘duelo de desesperados’, mas ainda segue na zona de rebaixamento. Já o Verdão está na vice-liderança da Série A, com 26 pontos, um atrás do Flamengo e vindo de uma vitória no clássico contra o Corinthians, que levantou a moral da equipe.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV e do Premiere.