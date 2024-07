Grêmio tem sete jogadores que já podem assinar pré-contrato

A virada do mês ligou o sinal de alerta no Grêmio. Afinal, a partir do dia 1º de julho, sete jogadores do elenco podem assinar pré-contrato com qualquer clube sem que o Imortal receba qualquer recompensa financeira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No atual grupo, são dez atletas que têm vínculo até o fim do ano. Contudo, três deles estão emprestados ao clube e outros demais sete pertencem ao Tricolor, que está atento aos movimentos. Porém, ainda não há definição para quem realmente fica ou quem sai.