Fragilidade, mudança de estilo e ambiente: veja os desafios de Mano no Fluminense

Treinador inicia seu trabalho e tenta fazer com que o elenco tricolor reencontre o bom futebol de 2023 e reaja no Campeonato Brasileiro

É inegável que este grupo de jogadores pode render muito mais e demonstrou isso com os títulos da temporada passada. Afinal, apenas Nino, que assinou com o Zenit, da Rússia, deixou o clube após a conquista da Libertadores. Ao contrário da maioria dos adversários, o Tricolor iniciou a pré-temporada mais tarde em virtude da decisão do Mundial, algo que afetou a preparação.

O Fluminense anunciou a contratação do técnico Mano Menezes, que assinou contrato até o fim de 2024. Assim, o novo comandante terá a tarefa de fazer com que a equipe reencontre o bom futebol e saia da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Mais do que isso, o foco é mudar o estilo de jogo, que o elenco está acostumado a atuar e melhorar o ambiente após a saída de Fernando Diniz.

Mudança no estilo de jogo

A diretoria do clube carioca dará carta branca para que o novo treinador mude o estilo de jogo que o elenco estava acostumado nos últimos dois anos e dois meses. Mano procura um futebol mais vertical e direto, com uma saída com três jogadores, um 3-2-5 para atacar. A bola longa também foi utilizada nos seus últimos dois trabalhos, assim como triangulações diretas, chegando à área adversária.

Organizar o sistema defensivo

Desde o início do Brasileirão, a equipe carioca sofreu gol em todas as 13 rodadas até aqui. Com a saída de Nino, o Flu ainda não conseguiu ter uma defesa consistente e tem sofrido com a bola aérea na temporada. Somente depois do dia 10 de julho, o treinador poderá contar com Thiago Silva e alguns nomes estão lesionados como Felipe Melo e Manoel. André, por sua vez, está bem próximo de voltar aos gramados e fortalecer a marcação à frente da defesa. No entanto, é notória a necessidade de contratação para o setor.

Reajustar ataque inoperante

Em boa parte dos jogos do Brasileirão, o Tricolor teve menos finalizações no alvo que os adversários. Com a crise, a falta de eficácia do sistema ofensivo é evidente, o que afeta também o desempenho de Germán Cano. Nas duas primeiras temporadas o argentino marcou 84 gols, porém em 2024 só estufou a rede cinco vezes e não fez o “L” nos últimos 11 jogos. A bola pouco chega em condições, entretanto Mano costuma adotar um estilo mais vertical, o que pode facilitar.