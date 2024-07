Fluminense x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (4), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro

Na estreia do técnico Mano Menezes, o Fluminense mede forças com o Internacional nesta quinta-feira (4), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 14ª rodada do Brasileirão. Assim, a equipe, que não venceu nas últimas seis rodadas, precisa reagir para tentar deixar a lanterna e a zona de rebaixamento da competição. O Colorado, por sua vez, tem dois jogos a menos, porém não conseguiu entrar no G6 após empatar com o Criciúma.

Dessa forma, os comandos de Eduardo Coudet somam 18 pontos, na 10ª colocação, enquanto o Tricolor tem apenas 6, na última colocação. Vale lembrar que as equipes se enfrentaram na semifinal da Libertadores de 2023, a o time carioca não só avançou, como ficou com o título sobre o Boca Juniors.