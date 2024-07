Fluminense divulga parcial de ingressos para jogo contra o Inter

A diretoria do Fluminense optou por uma promoção no valor dos bilhetes neste momento difícil da equipe. Assim, há ingressos a partir de R$ 5 (a determinados sócios) e R$ 10 (público geral).

Fluminense com público abaixo em 2024

Precisando se recuperar no Brasileirão, torneio em que é lanterna da tabela, o Fluminense tem sofrido com a baixa presença de público nos últimos jogos. O clube carioca tem média de 31.441 pagantes no ano, mas só superou esses números contra o Alianza Lima (Libertadores) e Flamengo (Brasileiro) no retrospecto recente.

Dos últimos cinco jogos no Maracanã, inclusive, o público pagante mais baixo foi em Fluminense x Atlético-GO: 13.446. Aliás, contra o Juventude e o Vitória, foram menos de 23 mil pagantes: 18.943 e 22.574, respectivamente.

