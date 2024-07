Flamengo inicia conversas pela contratação de Lucas Paquetá

Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, é quem trata das conversas com o estafe do jogador Crédito: Jogada 10

O Flamengo tem o desejo de repatriar Lucas Paquetá! Por meio de Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube carioca, o Rubro-Negro iniciou conversas pela contratação do meio-campista, que está disputando a Copa América pela Seleção Brasileira. Segundo o "Ge", que divulgou a informação, as partes envolvidas enxergam com bons olhos a possibilidade de um acordo. As conversas entre Braz e o estafe do jogador começaram há cerca de um mês. O desejo é por um acerto imediato, visando as competições que o Mais Querido disputa. Entretanto, o negócio é visto como complexo.