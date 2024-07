Fan Zone Copa América leva mais de 21 mil pessoas à praia de Copacabana

Com grandes atrações, como shows de Xande de Pilares, Fundo de Quintal e Toni Garrido, o evento registrou, em média, cerca de sete mil pessoas por partida. Mas, além das apresentações no palco, a Fan Zone também contou com diversas ativações de patrocinadores e uma grande variedade gastronômica.

Espaço Lounge Betano

Um dos pontos mais atrativos da Fan Zone, aliás, foi o Espaço Lounge Betano, que recebeu cerca de 400 convidados por jogo. Grandes nomes do entretenimento, como os influenciadores Negrete e Yuri Marçal, além do ator Serjão Loroza, estiveram no local. Em resumo, o espaço conta com ativações da marca, além de diversas opções para alimentação e brindes.

Brasil x Uruguai

Após enfrentar Costa Rica, Paraguai e Colômbia, a Seleção Brasileira se prepara para enfrentar o Uruguai. O confronto, válido pelas quartas de final, será no sábado, às 22h (de Brasília). Aliás, é claro que a Fan Zone estará aberta ao público, por meio do site Sympla (resgatar o ingresso). A atração da noite será o DJ Malboro.

