Ex-jogador colombiano lamenta resultado contra o Brasil na Copa América

Em outros tempos, empatar com o Brasil poderia ser encarado como um bom resultado. Porém, não foi dessa forma que encarou o ex-jogador Faustino Asprilla após o confronto pela terceira rodada do Grupo D da Copa América.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na análise feita em programa da ‘ESPN’ local, Asprilla relembrou sua frase na prévia do confronto onde chegou a dizer que, com a atual formação, a Colômbia tinha condições de “passar por cima” do Brasil. Por isso, ele entende que o marcador final simbolizou que os Cafeteros perderam uma grande oportunidade de superar a Seleção pela segunda vez seguida. Nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, o último confronto antes da competição continental, os comandados de Néstor Lorenzo venceram em Barranquilla, de virada, por 2 a 1.