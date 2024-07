Esposa de Cristiano Ronaldo exibe camisa do Brasil

De olho na participação de Cristiano Ronaldo com Portugal na Eurocopa, Georgina Rodríguez, esposa do CR7, parece ter também uma torcida na Copa América. A modelo fez uma publicação no Instagram onde aparece com uma camisa nas cores da bandeira do Brasil em meio a outras fotos.

O carrossel de imagens logo foi invadido por vários seguidores brasileiros, que elogiaram não só o look escolhido por Georgina, como também a beleza da modelo.