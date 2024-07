Endrick lamenta suspensão de Vini Jr contra o Uruguai: ‘Sem ele é difícil’

Endrick lamentou a suspensão de Vini Jr para o próximo desafio do Brasil pela Copa América: as quartas de final diante do Uruguai. Nesta terça-feira (2/7), o ‘Malvadeza’ recebeu o seu segundo cartão amarelo em três jogos no torneio após dar uma braçada no colombiano James Rodríguez aos seis minutos de jogo.

“Muito difícil, porque é o Vini. Estar sem ele é difícil. Mas todos os 26 que vieram para cá estão preparados”, avaliou Endrick, que entrou já aos 41 minutos do segundo tempo no empate com a Colômbia, que fez o Brasil se classificar em segundo, iniciou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Logo em seguida, o futuro atacante do Real Madrid analisou a atuação brasileira no empate por 1 a 1 com a Colômbia, que fez o time Canarinho encerrar a fase de classificação em segundo lugar no Grupo D.