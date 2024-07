Edição Brasil: Diego Ribas será padrinho de maior torneio infantil do mundo

Reconhecido como maior torneio de futebol juvenil do mundo, o IberCup estará em solo brasileiro para celebrar os 15 anos de existência. Serão duas edições excepcionais, em sedes distintas, mas com o mesmo padrinho: Diego Ribas. O ex-jogador vai acompanhar todas partidas e ministrar palestras durante o evento.

A primeira edição do IberCup no Brasil acontecerá entre os dias 15 e 21 de julho, no Rio de Janeiro. A segunda, por sua vez, será disputada dois dias depois em São Paulo, com final prevista para o dia 28. Se somadas, as edições reunirão mais de 400 equipes de todo país e 5.000 atletas das categorias Sub-8 ao Sub-14 de futebol masculino e feminino.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A organização do evento se estrutura para receber número recorde de espectadores nas duas cidades-sede, visto que se trata de uma edição excepcional. Inclusive, segundo o CEO da IberCup Brasil, Márcio Lima, o nome de Diego Ribas foi pensado justamente pela proporção do evento.