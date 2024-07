Diretor do Atlético pede demissão após polêmica na apresentação de Bernard

Na partida entre o Galo e o Fortaleza, o clube apresentou oficialmente Bernard e, em teoria, dois torcedores seriam sorteados para ações com o jogador. E assim ocorreu, mas eles eram o filho do diretor e um amigo do seu filho, o que gerou grande reclamação da torcida atleticana nas redes sociais. Ambos receberam pares de chuteiras do atacante.

“É óbvio que eu não ia fazer nenhuma ação, não ia permitir e nem expor meu filho em um negócio desses”, disse o dirigente ao ge.

No jogo entre Atlético e Fortaleza, na Arena MRV, o Galo promoveu a apresentação oficial de Bernard, um dos principais reforços do clube mineiro na temporada. Todavia, o que era para ser um dia festivo virou denúncia de indícios de fraude contra o diretor de comunicação, André Lamounier.

Antes de a bola rolar, o Galo fez a apresentação. No entanto, diante dos números abaixo do esperado nas vendas de ingressos, o clube pensou em promover ações promocionais. A ideia, afinal, foi rapidamente aceita dentro do clube. Entre elas, aliás, seria dar chuteiras de Bernard para torcedores que estivessem com a nova camisa do craque atleticano.

Os ganhadores do prêmio foram dois garotos. As imagens da TV do clube mostraram, incansavelmente, ambos com a camisa 20 – novo número de Bernard. O jogador entregou nas mãos dos garotos as chuteiras. O vídeo mostra todos contentes, alegres, satisfeitos e sorridentes.

