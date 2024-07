Destaque da Colômbia, James afirma: ‘Me sinto à vontade na seleção’

Se no São Paulo a fera nada faz, com a camisa da Colômbia come a bola, como foi no 1 a 1 com o Brasil, nesta terça (2/7) Crédito: Jogada 10

James Rodríguez vem fazendo uma Copa América excelente com a camisa da Colômbia. Em nada se parece com o jogador que mal é escalado nos jogos do São Paulo. Diante do Brasil, nesta terça-feira (2/7) mais uma vez fez a diferença, incluindo a jogada do lance do gol de Muñoz, que definiu o 1 a 1. No fim da partida que gantiu ao time colombiano o primeiro lugar do Grupo D, o astro maior dos colombianos não escondia a felicidade por mais uma boa partida. "Fico à vontade na seleção da Colômbia. Estou me sentindo bem e passando por uma boa fase " disse ao SporTV Sobre o resultado, James disse que a Colômbia soube conter o Brasil e se sair até melhor, deixando entendido que se uma seleção mercia a vitória, esta seria a dos colombianos: