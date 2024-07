Cuiabá é carne de pescoço para o Botafogo

O torcedor do Botafogo deve colocar as barbas de molho na 14ª rodada desta edição do Campeonato Brasileiro. Afinal, o desempenho recente diante do Cuiabá é estarrecedor. Aliás, diante de outros participantes da Série A, em um recorte de quatro anos, nenhum outro retrospecto gerou tanto transtorno. O período compreende a queda para a Segunda Divisão e a prosperidade da era SAF. Nele, o Glorioso não conseguiu, em nenhum momento, se sobressair contra um rival inferior e sem o mesmo peso no cenário nacional… Mesmo quando triunfou. Nesta quarta-feira (3), às 19h, a bola rola na Arena Pantanal, no Mato Grosso.

Botafogo penou desde o início

De 2020 para cá, são seis confrontos com: quatro vitórias do Cuiabá, um empate e uma vitória da Estrela Solitária. Nos dois primeiros encontros, o time mato-grossense, ainda na Série B do Brasileirão e sob a batuta do técnico Marcelo Chamusca (ele mesmo!), eliminou o Botafogo nas oitavas de final da Copa do Brasil, desencadeando uma crise em General Severiano. Os cariocas perderam no Nilton Santos por 1 a 0 e não saíram do zero no Centro-Oeste.