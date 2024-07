Cruzeiro joga mal e perde para Criciúma no Brasileirão

Bolasie, no primeiro minuto da segunda etapa, garante triunfo do Tigre por 1 a 0 no Heriberto Hulse, nesta 14ª rodada Crédito: Jogada 10

O Criciúma venceu o Cruzeiro por 1 a 0, nesta quarta-feira (3), no estádio Heriberto Hulse, em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bolasie, no primeiro minuto da segunda etapa, garantiu o triunfo do Tigre e Raposa chega à segunda derrota consecutiva na competição. Dessa maneira, o Cruzeiro chegou à terceira derrota nos últimos quatro jogos, e com 20 pontos, na 7ª posição, ainda pode ser ultrapassado no decorrer desta rodada. Além disso, este é o quarto jogo seguido da Raposa sem vitória na condição de visitante no Brasileirão. Por outro lado, o Criciúma chegou aos 16 pontos e subiu para o 12º lugar. Ao mesmo tempo, é a segunda vitória consecutiva do Tigre no Heriberto Hulse, diante de seus torcedores.

Além disso, o Tigre tem duas partidas a menos em relação à maioria dos clubes e pode ganhar ainda mais posições na tabela. O jogo As equipes fizeram um primeiro tempo equilibrado, mas o Cruzeiro foi ligeiramente melhor. Arthur Gomes fez boas tabelas com Matheus Pereira e a Raposa criou algumas chances de perigo. No entanto, as equipes pecaram nas finalizações e foram para o vestiário com o placar zerado. Na volta do intervalo, ambas as equipes voltaram com alterações. Porém, o Tigre abriu o placar logo no primeiro minuto. Bolasie aproveitou cruzamento e apareceu livre atrás da zaga cruzeirense para inaugurar o marcador. Dessa maneira, o Criciúma se animou e pressionou em busca do segundo.