Corinthians x Vitória: onde assistir, arbitragem e escalações

Como chega o Corinthians

Para a partida, a principal novidade do Timão será no banco de reservas. Afinal, sem treinador após a demissão de António Oliveira. Raphael Laruccia, do sub-20, será o interino contra o Vitória. Já no campo, o Corinthians terá o desfalque de Breno Bidon, que recebeu o terceiro cartão amarelo no dérbi e terá que cumprir suspensão. Contudo, seu substituto ainda é uma incógnita já que Fausto Vera está a caminho do Atlético-MG e Gabriel Moscardo encerrou seu período de empréstimo no clube. Assim, a principal dúvida é quem fará dupla com Raniele no meio de campo.

Como chega o Vitória

Para o Rubro-Negro baiano , a partida é ideal para poder se afastar ainda mais da zona de risco da competição. Afinal, é um duelo direto contra o rebaixamento, algo parecido com o que aconteceu contra o Fluminense, há duas rodadas atrás. Para a partida, Dudu, que esteve afastado, voltou aos treinos e pode estar à disposição de Thiago Carpini para a partida. Além disso Rodrigo Andrade, Léo Naldi e Osvaldo, além de Iury Castilho, Bruno Uvini e Everaldo podem pintar como novidades na lista de relacionados.