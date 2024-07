Corinthians apresenta novo CEO e diretor, que prometem respeitar orçamento

Fred Luz e Pedro Silveira são apresentados e terão a missão de corrigir financeiramente o Timão para os próximos anos Crédito: Jogada 10

O Corinthians apresentou, nesta quarta-feira (3), Fred Luz como CEO e Pedro Silveira para o cargo de diretor financeiro do clube. Os dois falaram com a imprensa no CT Joaquim Grava, explicaram seus planos para reestruturar o clube e falaram que vão respeitar o orçamento do Timão. Fred Luz ficou marcado por participar do processo de reestruturação do Flamengo. Ele trabalhou no Rubro-Negro entre 2013 e 2018 e afirmou que a situação do Corinthians é melhor que a do clube carioca naquela época. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Acredito que o Corinthians tem o potencial para liderar o futebol brasileiro, e nós vamos ter aqui um trabalho árduo neste sentido, mas estou muito animado com estas possibilidades”, disse Fred Luz, que prosseguiu:

“A situação relativa do Corinthians em relação ao Flamengo daquela época é muito melhor, então não quer dizer que o Corinthians não tenha problemas graves para resolver, porque tem. Não tem salvador da pátria. Vamos trabalhar em conjunto, liderados pelo presidente, e com um grupo profissional muito empenhado para trabalhar em equipe. Fundamentalmente é nisso que acreditamos, sem querer ser ufanista, as possibilidades do Corinthians são reais. No começo é sofrimento”, completou. Corinthians vai precisar passar por reformulação Ainda segundo o novo CEO, o Corinthians vai passar por dificuldades no ano de 2024, mas que vão diminuir nas próximas temporadas. Além disso, ele acredita que o processo de reformulação será mais curto e rápido que do Flamengo. “O Flamengo não foi campeão de nada naquele período de seis anos, mas deixou de disputar para cair para disputar campeonato de uma forma consistente. Demorou quatro anos, aqui não precisa deste tempo todo. Este ano será duro mesmo, vamos trabalhar para que no ano que vem a gente já esteja bem melhor organizado e com mais disponibilidade no futebol para disputar o topo”, falou o CEO, que seguiu: