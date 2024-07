Com um gol em cada tempo, Vasco bate Fortaleza e se afasta do Z4 do Brasileirão

Mateus Carvalho e Vegetti anotam os gols do triunfo por 2 a 0 em São Januário; Leão do Pici segue fora do G6 Crédito: Jogada 10

Com um gol em cada tempo, o Vasco derrotou por 2 a 0 o Fortaleza na noite desta quarta-feira (3), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo marcou o reencontro das equipes após a batalha épica em maio e que colocou o Cruz-Maltino nas oitavas de final da Copa do Brasil. Mateus Carvalho, no primeiro tempo, e Vegetti, na etapa final, foram os responsáveis por balançar as redes no triunfo dos cariocas em São Januário. O Vasco, portanto, mantém a escrita de nunca ter perdido para o Fortaleza em seu estádio na história do confronto. Assim, o time da Colina chega a 14 pontos, ganha três posições – aparece, portanto, em 14º – e se afasta da zona do rebaixamento. Já o Fortaleza, que não perdia havia quatro partidas, estaciona nos 20 pontos e segue fora do G6: é o oitavo colocado na tabela.