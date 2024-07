CBF muda horário de jogo entre Flamengo e Cuiabá

A partida acontece neste sábado (06/07), no Maracanã, pela 15ª rodada do Brasileirão

A CBF promoveu uma alteração no horário do jogo entre Flamengo e Cuiabá. A partida, que estava prevista para acontecer às 21h, agora está marcada para 20h (de Brasília). O confronto acontece no próximo sábado (06/07), pela 15ª rodada do Brasileirão.

LEIA MAIS: Flamengo volta à Europa em busca de reforços