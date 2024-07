Carlinhos, do Flamengo, dedica gol à mãe: ‘Me viu preparado antes de ir embora’

Contra o Atlético Mineiro, nesta quarta-feira (3/7), o atacante Carlinhos teve a oportunidade de começar como titular. Afinal, Tite poupou Pedro e Gabigol segue não relacionado por causa do imbróglio sobre a sua renovação ou saída. Aos 23 minutos do primeiro tempo, o Camisa 22 do Mengo concluiu para a rede, aproveitando uma bola de Wesley que foi na trave e sobrou para ele na pequena área.

No intervalo, Carlinhos não escondia a emoção. Afinal, ele perdeu a mãe, dona Luzenilda, no fim de junho. E dedicou a ela este que foi o seu primeiro gol com a camisa do Flamengo:

“Nunca desisti. Perdi (a mãe) há alguns dias e ainda estou vivendo um luto. Mas tenho de continuar, pois eu sei que ela me vestiu com as armaduras. Viu que eu estava preparado antes de ir embora”.