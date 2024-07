Brasileiro, campeão da Armênia, analisa partida nos playoffs da Champions

Pyunik tenta classificação para segunda fase eliminatória antes do início da principal competição de clubes da Europa

O brasileiro Lucas Villela, do Pyunik, conquistou o título da Premier League da Armênia na última temporada e vai disputar os playoffs da Champions. Dessa maneira, o clube concentra seus esforços na preparação para a disputa do principal torneio de clubes da Europa e o meia-atacante analisou o duelo contra o Dínamo Minsk, da Bielorrússia.

O time de Yerevan enfrenta os bielorrussos no próximo dia 10 de julho, fora de casa, no Stadion Dínamo. Além disso, a partida de volta está marcada para 17 de julho no Junior Sport Stadium.

“Estamos 100% focados para esse duelo da Champions League contra o Dinamo Minsk. Ao mesmo tempo, sabemos da nossa qualidade, que podemos buscar a classificação para a próxima fase dos playoffs”, afirmou Lucas, que também destacou a importância de sair com um bom resultado da Bielorrússia.