Bragantino vence o Atlético-GO e cola no G6 do Brasileirão

Com dois gols de Lincoln, Bragantino aplica 3 a 1 no Nabi Abi Chedid e chega aos 22 pontos em 14 rodadas; Helinho e Luiz Fernando também marcam Crédito: Jogada 10

Em partida válida pela 14ª rodada do Brasileirão de 2024, o Red Bull Bragantino venceu o Atlético-GO por 3 a 1, em casa. Os gols foram marcados por Lincoln (dois) e Helinho. Já Luiz Fernando descontou para o Dragão. Curiosamente, todos os tentos foram marcados no primeiro tempo. Com o resultado, o Red Bull Bragantino encosta no G6, afinal aparece em sétimo, com 22 pontos, atrás do Athletico-PR apenas no saldo de gols: 5 a 4. A liderança está nas mãos do Flamengo, com 30 pontos. Já o Atlético-GO abre a zona de rebaixamento, com 11 pontos, um atrás do Vitória, que ainda joga na rodada. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Confira a classificação detalhada do Brasileirão

O Red Bull Bragantino dominou a partida. Assim, naturalmente, também foi melhor na primeira etapa. Inclusive, logo aos cinco, o Massa Bruta abriu o placar. Afinal, Helinho deu ótimo passe para Eduardo Sasha. Este, por sua vez, cruzou rasteiro para Lincoln chegar batendo de canhota. Apesar de estar melhor na partida, o Bragantino viu o Dragão balançar as redes com Alix Vinicius, de cabeça, em cobrança de falta, quatro minutos depois. No entanto, o VAR interveio, e o gol foi anulado. O Braga seguiu com mais posse de bola e eficiência nas finalizações. Assim, logo fez o segundo, aos 19. Eduardo Sasha tocou de cabeça para Helinho. Novamente, a equipe paulista cede o empate. Desta vez, porém, o gol foi validado. Luiz Fernando marcou após a bola sobrar para ele em cobrança de escanteio: 2 a 1.