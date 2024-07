Botafogo x Corinthians (Brasileirão Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Em momentos delicados no campeonato, Glorioso e Timão medem forças no Nilton Santos e lutam para sair da zona de rebaixamento

Botafogo e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira (04/07), às 17h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 12ª rodada do Brasileirão Sub-20. O jogo vale muito para as pretensões de ambos os times. Afinal, as equipes estão na zona de rebaixamento do campeonato, com os mesmos oito pontos conquistados.

LEIA MAIS: Botafogo pede punição à arbitragem de jogo contra o Vasco