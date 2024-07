Bayern acerta contratação de jogador da seleção de Portugal

O Bayern acertou mais uma contratação para a temporada 2024/25. Trata-se do meia João Palhinha, do Fulham, que está disputando a Eurocopa com a seleção de Portugal.

A informação é do jornalista Fabrizio Romano, divulgada na tarde desta quarta-feira (3) em seu X. O jogador tem 28 anos e atua no futebol inglês há duas temporadas, transformando-se, assim, em peça fundamental no esquema do técnico Marco Silva.

