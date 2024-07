Bahia x Juventude: onde assistir, escalações e arbitragem

Tricolor de Aço vem 100% na Arena Fonte Nova, enquanto Jaconeros ainda não venceram fora de casa no Brasileirão

Podendo empatar com o líder Flamengo em pontos, o Bahia recebe o Juventude, nesta quinta-feira (4), na Arena Fonte Nova, em jogo válido pela 14ª rodada do Brasileirão. Com 100% em casa e em quarto na tabela (24 pontos), a equipe de Rogério Ceni visa manter o retrospecto perfeito para não deixar os líderes escaparem.

Enquanto o Juve, 12º, vem fazendo campanha acima do esperado para um time que veio da Série B. Mas os gaúchos têm um desafio pela frente: vencer a primeira fora de casa na competição.

Onde assistir

O jogo terá transmissão exclusiva do Premiere no sistema Pay-per-view.