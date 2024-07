Atlético x Flamengo: Pedro retorna para BH após sofrer agressão

No dia 29 de julho de 2023, Pablo Fernández, preparador físico de Jorge Sampaoli, deu um soco no atacante em Minas Gerais

Atlético e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (03/07), às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV, pela 15ª rodada do Brasileirão. Assim, Pedro retorna para Belo Horizonte após ser agredido fisicamente no ano passado.

Momento de Pedro

O atacante atualmente vive um momento especial no clube. O centroavante é o artilheiro do futebol brasileiro em 2024 e acaba de fechar seu melhor semestre da carreira, com 26 gols e seis assistências. No entanto, na última aparição do jogador em Minas Gerais, não havia um clima tão positivo e favorável.

Agressão de Pablo Fernández

No dia 29 de julho de 2023, Galo e Flamengo se enfrentaram no Independência, pelo Brasileirão. Com gols de Arrascaeta e Wesley, os rubro-negros venceram os atleticanos de virada por 2 a 1 em campo. Apesar da vitória, Pedro, que sequer entrou em campo, se tornou protagonista do jogo.

Na época, Pedro atuava como reserva e vinha tendo pouco espaço com Jorge Sampaoli. O atacante, que estava como opção no banco de reservas, não quis aquecer no segundo tempo. Assim, Pablo Fernández, preparador físico rubro-negro, deu um soco no rosto do atacante depois da partida.