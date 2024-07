Atlético recebe relatório e deve desligar diretor de comunicação

O diretor de comunicação está no meio de uma grande polêmica e deve ser desligado pelo Atlético nas próximas horas Crédito: Jogada 10

O Atlético já tem em mãos o relatório preparado pelo compliance do clube, sobre o polêmico caso da premiação das chuteiras de Bernard. Diante do que tem, Galo deve demitir o jornalista André Lamounier. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A situação do comunicador está insustentável dentro do clube. Além da polêmica recente, o passado do diretor, com entrevistas desastrosas, além de outros detalhes, complicam a vida de Lamounier.

O Atlético, afinal, pensa na lisura das próximas ações e projetos. A tendência no momento é que a saída de André seja comunicada nas próximas horas. A ideia do clube é voltar a dar credibilidade para este setor. Entenda o caso No jogo entre Atlético e Fortaleza, na Arena MRV, o Galo promoveu a apresentação oficial de Bernard, um dos principais reforços do clube mineiro na temporada. Todavia, o que era para ser um dia festivo virou denúncia de indícios de fraude contra o diretor de comunicação, André Lamounier. Antes de a bola rolar, o Galo fez a apresentação. No entanto, diante dos números abaixo do esperado nas vendas de ingressos, o clube pensou em promover ações promocionais. A ideia, afinal, foi rapidamente aceita dentro do clube. Entre elas, aliás, seria dar chuteiras de Bernard para torcedores que estivessem com a nova camisa do craque atleticano.