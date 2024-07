Argentina x Equador: onde assistir, escalações, arbitragem

Argentina e Equador jogam nesta quinta-feira (4/7), às 22h (de Brasília), pelas quartas de final da Copa América. O jogo será no NRG Stadium, em Houston, no Texas. A Argentina ficou em primeiro no Grupo A , com nove pontos. Além disso, ostenta a melhor defesa (zero gol) e o artilheiro da competição, Lautaro Martínez, com quatro gols. Assim, a atual campeã continental e mundial leva o favoritismo. Já o Equador ficou em segundo lugar no Grupo B, com quatro pontos, bem atrás da líder Venezuela (nove pontos), mas eliminando o México.

Onde assistir

O canal SporTV transmite a partir das 22h (de Brasília).

Como está a Argentina

Após cumprir suspensão na vitória sobre o Peru, o treinador Lionel Scaloni está de volta ao banco. Na coletiva desta quarta-feira, as atenções estavam voltadas para a presença ou não de Messi entre os titulares. O craque foi poupado contra os peruanos, mas segue fisicamente abaixo dos demais companheiros. Contudo, o treinador não deu dicas se o “10” começa o jogo ou se estará no banco.