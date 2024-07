América do México prolonga acordo com o técnico André Jardine

Novo acordo do treinador que foi campeão olímpico com a Seleção vai até 2027

O trabalho do técnico André Jardine no América do México (ao menos, no aspecto contratual) está garantido por mais três anos. Por meio de seus canais oficiais, o clube radicado na Cidade do México oficializou a assinatura do novo vínculo que vale até 2027.

Profissional de 44 anos de idade, André Jardine teve, no Brasil, passagens em clubes como Grêmio e São Paulo. Na representação paulista, aliás, teve sua primeira experiência como técnico de uma equipe principal entre o fim de 2018 e o início de 2019. Na época, a queda na fase anterior aos grupos da Libertadores, diante do Talleres, acabou custando sua demissão.

Ouro olímpico e chegada ao México

Logo após essa breve experiência, Jardine esteve na Seleção Olímpica, onde conquistou a inédita medalha de ouro, em 2016, no Rio de Janeiro. Com ciclo que durou até 2021, André Jardine fez sua primeira incursão no futebol mexicano ainda naquele ano quando assumiu o Atlético San Luis.

No clube de San Luis Potosí, o técnico brasileiro levou uma equipe de menor investimento, por duas vezes, até o mata-mata do Campeonato Mexicano. Desse modo, o trabalho chamou a atenção do América que buscava um novo comandante após a demissão do argentino Fernando Ortiz. E a primeira temporada no atual trabalho dificilmente poderia ser melhor. Isso porque, além de liderar a fase de classificação e conquistar o Apertura e o Clausura da Liga MX, ele venceu a Copa de Campeões e a Supercopa do México.