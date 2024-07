Wolverhampton zoa Chelsea e anuncia lateral Pedro Lima, ex-Sport

Pedro Lima estava praticamente certo com os Blues, mas acabou assinando contrato até junho de 2029 com os Wolves

O Wolverhampton anunciou nesta terça-feira (2) a contratação do lateral-direito Pedro Lima, ex-Sport. A chegada do jovem, de 18 anos, foi confirmada em um vídeo nas redes sociais, no qual o clube inglês zomba do “balão” dado no Chelsea e tem a presença do atacante Matheus Cunha, como uma espécie de “diretor de futebol”.

Os Wolves pagaram ao Leão 10 milhões de euros (R$ 61 milhões), tornando-se a maior venda de um clube do Nordeste. O valor é referente aos 100% dos direitos federativos do jogador. Deste montante, o Sport tem direito a 70% (ou R$ 42,8 milhões). O restante fica com o atleta e seu empresário.