Vitor Reis comemora gol em clássico: ‘Vai ficar marcado’

Vitor Reis foi projetado por Abel Ferreira ao time principal do Palmeiras e ajudou o Verdão a derrotar o Corinthians

Logo depois do jogo, o defensor não escondeu a sua felicidade e garantiu que a noite já está marcada em sua história como atleta profissional.

O zagueiro Vitor Reis foi uma das novidades do Palmeiras na vitória contra o Corinthians por 2 a 0 nesta segunda-feira (01). Em jogo disputado no Allianz Parque, o garoto que substituiu o experiente Murilo, anotou um dos gols da vitória.

“Inacreditável, isso é novo para mim, primeiro jogo titular ser desse jeito. Essa história vou contar para sempre na minha vida. Vai ficar marcado. Desde que eu cheguei, o elenco é muito bom. Quando eu descobri que ia ter essa oportunidade fiquei muito feliz. Isso mostrou que eu e o Naves estamos prontos. Quando os outros não puderem, nós estamos prontos”, declarou.

Apesar de viver uma noite mágica, a tendência é que Vitor Reis volte ao banco de reservas no próximo duelo. Diante do Grêmio, Murilo deve retornar ao time principal para formar dupla com Naves.