Vítor Pereira, Diniz ou Carille? Torcedores do Corinthians debatem possível técnico

Outro velho conhecido também mencionado pelos corintianos foi Vítor Pereira. O português, que esteve no clube em 2022, deixou saudades em parte da torcida após uma boa temporada, apesar de uma saída conturbada no fim do ano e posterior ida para o Flamengo. Atualmente o português comanda o Al-Shabab, da Arábia Saudita. Seu contrato vai até junho de 2025.

Atualmente no Santos, Fábio Carille foi um dos nomes mais comentados por torcedores nas redes sociais. Tri do Paulista (2017, 2018 e 2019) e campeão do Brasileirão (2017), o técnico é o favorito da diretoria do clube , que já abriu conversas para um possível retorno. Seria a terceira passagem de Carille pelo Timão.

Logo após o anúncio da demissão de António Oliveira do comando técnico do Corinthians, os torcedores do clube paulista passaram a debater nas redes sociais sobre o nome ideal para assumir o clube. Entre os citados, dois velhos conhecidos e o último campeão da Copa Libertadores.

O único técnico livre no mercado que aparece entre os nomes mais citados por torcedores do Corinthians nas redes sociais é o de Fernando Diniz. Demitido do Fluminense no fim de junho após mais de 2 anos de trabalho, com direito a conquista inédita da Libertadores, Diniz já manifestou que deseja uma pausa para digerir melhor o fim do trabalho no Tricolor carioca. O técnico acabou deixando o clube após os resultados ruins que deixaram o Flu na lanterna do Brasileirão.

Vivendo seu pior início de Brasileiro na era dos pontos corridos (é 19º, com 9 pontos somados), o Corinthians corre contra o tempo para fechar com um novo técnico. A tendência é que o escolhido já esteja no banco de reservas nesta quinta-feira (4), no duelo contra o Vitória, pela 14ª rodada, às 20h, na Neo Química Arena.