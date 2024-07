Vasco já tem planos para apresentação e estreia de Coutinho

Cruz-Maltino planeja apresentá-lo diante do torcedor em festa em São Januário, no dia 13 de julho. Estreia deve ser dia 17

Mesmo que não tenha anunciado a chegada de Coutinho, o Vasco já tem planos para a apresentação e estreia do craque. O Cruz-Maltino prepara a chegada do cria, revelado em 2009 e que está fora há 14 anos, enquanto aguarda a documentação do Aston Villa.

Segundo o jornalista Lucas Pedrosa, em publicação nesta terça-feira (2), o Vasco pretende apresentar Coutinho no dia 13 de julho, um sábado, em São Januário. A ideia é um evento com artistas vascaínos, no que será a última apresentação de tal porte antes da reforma do estádio.

